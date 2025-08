AgenPress. L’Unione Europea non decide più autonomamente la propria politica e ne conseguirà una perdita di sovranità economica, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

“La sovranità gioca un ruolo chiave, anche per lo sviluppo economico. Era già chiaro che l’Unione Europea non avesse molta sovranità. Oggi è diventato chiaro che non ne ha affatto. E con l’attuale situazione di crisi, saranno le perdite economiche a derivarne”.

Putin ha sottolineato che molti analisti politici hanno recentemente affermato che l’Unione Europea non è più un gigante economico, ma un nano politico.

“Queste non sono parole mie, non voglio offendere nessuno, lo abbiamo letto noi stessi sulle pubblicazioni occidentali. Ma la perdita di sovranità politica ora porterà a una perdita di sovranità economica e a ingenti danni finanziari. Pertanto, con la nostra operazione militare speciale, il nostro obiettivo principale è rafforzare la sovranità della Russia”, ha sottolineato Putin.