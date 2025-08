Morti e feriti nei bombardamenti russi in Ucraina

AgenPress. Nella regione di Donetsk, cinque persone sono state uccise in diverse città e undici sono rimaste ferite. A Kherson, due persone sono state uccise e altre dieci sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Domenica mattina presto, anche la città di Kherson, controllata da Kiev, ha segnalato bombardamenti russi. Le forze di occupazione hanno inoltre danneggiato un ponte stradale, un gasdotto e alcune auto sabato, ha aggiunto.

Nel frattempo, la Russia ha lanciato un attacco missilistico su Kiev, ha annunciato l’amministrazione militare della capitale ucraina tramite il suo account Telegram.

Secondo fonti ucraine, le forze armate russe hanno attaccato con 76 droni e sette missili tra la notte e la domenica. Otto obiettivi sono stati colpiti in tutta l’Ucraina, ha riferito l’Aeronautica Militare ucraina su Telegram. Le unità di difesa aerea hanno distrutto 60 droni e un missile appartenenti alle forze armate russe.

Nel frattempo, secondo fonti russe, oltre 120 vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere un incendio a Sochi, in seguito a un attacco di un drone ucraino. L’incendio è scoppiato in un deposito di petrolio nella città russa, ha scritto il governatore della regione, Veniamin Kondratyev, su Telegram. Secondo l’autorità per l’aviazione civile Rosaviatsia, il traffico aereo all’aeroporto della città è stato sospeso per motivi di sicurezza.

Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le forze armate russe hanno intercettato e distrutto 93 droni ucraini nella notte tra domenica e lunedì. Tra gli altri, uno è stato abbattuto sopra l’Oblast’ di Krasnodar e 60 sopra il Mar Nero. Il Ministero ha annunciato su Telegram solo quanti droni sono stati distrutti dalle sue unità, ma non quanti sono stati lanciati dall’Ucraina. Tali informazioni sui combattimenti non possono essere verificate in modo indipendente.