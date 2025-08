Russia/Europa Radicale: solidarietà a Rosalba Castelletti de “la Repubblica”

AgenPress. Esprimiamo la nostra solidarietà alla giornalista Rosalba Castelletti, corrispondente da Mosca de “la Repubblica”, attaccata dal Ministero degli Esteri russo.

L’unica colpa della Castelletti e’ quella di fare con rigore e professionalità il proprio mestiere.

Diciamolo: a Mosca non hanno ancora digerito la seconda pesante sconfitta subita in Italia da 25 anni a questa parte nella “guerra ibrida” in corso nel nostro Paese (e che abbiamo documentato con il nostro documento su “la peste putiniana): la revoca del concerto alla Reggia di Caserta del direttore d’orchestra Gergiev, fiore all’occhiello del regime putiniano, grazie alla mobilitazione innescata da Europa Radicale.

La prima sconfitta fu nel 2022 la revoca, da parte del governo Draghi, di 14 onorificenze della Repubblica Italiana assegnate a uomini di Putin (ne rimangono, però, 19 da revocare).

Il regime di Putin se ne faccia una ragione, e lasci lavorare giornalisti che dimostrano di non essere succubi della sua propaganda.