Codice etico della Fondazione OMRI: comunicazione e rigore

Il Codice Etico della Fondazione Insigniti OMRI stabilisce regole precise per l’uso corretto del nome, del logo e della comunicazione istituzionale. Sobrietà, coerenza e autorizzazione preventiva sono requisiti essenziali. Ogni messaggio pubblico deve incarnare i valori e l’identità dell’ente.

Riflessione del Presidente del Collegio di Garanzia e Presidente aggiunto della Corte dei Conti, Dott. Tommaso Miele.

AgenPress. Il Codice Etico della Fondazione Insigniti OMRI stabilisce, con chiarezza e fermezza, l’importanza di un comportamento rigoroso, coerente e responsabile da parte di tutti i membri, in particolare in tema di comunicazione e utilizzo del nome e del logo della Fondazione. Questa attenzione si traduce nella necessità imprescindibile di attenersi scrupolosamente alle procedure stabilite, non solo come dovere formale, ma come espressione concreta di rispetto per l’identità istituzionale e per i valori fondanti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.