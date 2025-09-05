type here...

La Bulgaria non schiererà truppe in Ucraina, ma forniremo dragamine, navi di supporto, nonché aviazione e altre infrastrutture necessarie

AgenPress. La Bulgaria è membro della cosiddetta Coalizione dei volenterosi, ma non schiererà forze militari in Ucraina, ha dichiarato il primo ministro Rosen Zhelyazkov in una conferenza stampa al termine dei colloqui con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

“La Bulgaria fa parte della Coalizione dei Volenterosi, ma il suo ruolo è definito da una decisione dell’Assemblea Nazionale. Non invieremo truppe in Ucraina, ma forniremo dragamine e altre navi di supporto, nonché aviazione e altre infrastrutture necessarie. Rispetteremo i nostri obblighi in conformità con la decisione del Parlamento.

Ha aggiunto che la Bulgaria, insieme alla Turchia e alla Romania, intende istituire un centro di sicurezza nel Mar Nero.

Giovedì, i membri della Coalizione dei Volenterosi si sono incontrati a Parigi. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, il gruppo comprende ora 35 membri, 26 dei quali si sono dichiarati disponibili a inviare contingenti militari in Ucraina una volta raggiunto un cessate il fuoco o un accordo di pace.

