Colombia: 72 soldati tenuti in ostaggio dai narcotrafficanti

AgenPress. Oltre 72 soldati sono stati catturati nel dipartimento di Cauca, una regione nel sud-ovest della Colombia le cui aree sono controllate dalla guerriglia e che è uno degli epicentri del narcotraffico nel Paese.

I rapimenti di militari e agenti di polizia sono comuni nelle zone della Colombia in cui lo Stato non esercita il pieno controllo. Le autorità li attribuiscono generalmente a civili costretti o manipolati da gruppi armati.

Secondo i media colombiani, il sequestro è avvenuto durante un’operazione militare nel Canyon Mikai, un’enclave dove si produce cocaina e dove operano bande.

Nella stessa zona, a giugno sono stati tenuti in ostaggio 57 agenti di polizia, poi rilasciati dopo un intervento delle forze armate. Ad agosto, 33 soldati sono stati liberati dopo tre giorni di prigionia.