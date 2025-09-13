AgenPress. L’Ammiraglio Francesco Ricci insignito Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Un riconoscimento che onora la Repubblica e inorgoglisce la Fondazione Insigniti OMRI, di cui l’Ammiraglio è Presidente del Comitato Provinciale di Taranto. Il plauso del Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, e della Prefetta di Taranto, Paola Dessì.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2025 è stato pubblicato l’elenco dei nuovi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con decreto firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tra i nomi di maggior rilievo, spicca quello dell’Ammiraglio di Squadra Francesco Ricci, Presidente del Comitato Provinciale di Taranto della Fondazione Insigniti OMRI, insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza prevista dall’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il conferimento, su proposta del Prefetto di Taranto, Paola Dessì, rappresenta un riconoscimento solenne al valore e alla dedizione di una figura che ha consacrato l’intera vita al servizio dello Stato e della collettività.

“L’Ammiraglio Ricci – ha dichiarato il Prefetto di Taranto, Paola Dessì – è un esempio luminoso di come il merito possa continuare a generare valore anche dopo il servizio attivo. Una figura che onora la Repubblica con la sua competenza, la sua discrezione e il costante impegno per il bene comune.”

Già insignito nel 2024 della Medaglia d’Oro al Merito di Marina, l’Ammiraglio di Squadra Francesco Ricci è una figura storica della Marina Militare Italiana e un punto di riferimento per l’intera comunità tarantina.

Dal 2007, è custode del Castello Aragonese di Taranto, che ha trasformato — con passione e visione — da presidio militare a laboratorio di cultura e coesione civile.

Sotto la sua guida, il Castello è divenuto uno dei luoghi più visitati della città dei due mari, simbolo di rigenerazione e memoria condivisa, e modello esemplare di sinergia tra Forze Armate, istituzioni e società civile.

“A nome degli insigniti OMRI iscritti alla Fondazione – ha dichiarato il prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI – esprimo le più vive congratulazioni all’Ammiraglio Francesco Ricci. La sua nomina a Cavaliere di Gran Croce è motivo di profonda fierezza per tutti noi: rappresenta il riconoscimento pubblico di una vita interamente dedicata al servizio delle Istituzioni, della cultura e del bene comune.

Il suo esempio ci ricorda che l’onorificenza non è un traguardo, ma un impegno da rinnovare, ogni giorno, con spirito di dedizione e responsabilità.”

“L’Ammiraglio Ricci – ha aggiunto il Prefetto Tagliente – sarà anche protagonista delle celebrazioni del secondo anniversario della nostra Fondazione, in programma a Taranto dal 2 al 5 ottobre 2025.

Il 4 ottobre, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, si terrà l’incontro pubblico dal titolo

“Storia, memoria e sviluppo: il ruolo del Castello Aragonese nella valorizzazione culturale e turistica della città di Taranto”, che vedrà l’Ammiraglio Ricci – nella sua veste di custode del Castello e Presidente del Comitato Provinciale OMRI – dialogare con Giancarlo Fiume, Caporedattore del TGR Puglia.

Un momento alto e simbolico, alla presenza di oltre 200 rappresentanti della Fondazione provenienti da tutta Italia, per rendere omaggio a un uomo che, con spirito di servizio e coerenza istituzionale, continua a dare valore alla Repubblica anche oltre il servizio attivo.”

Il testo integrale della Gazzetta Ufficiale è consultabile sul sito della Fondazione:

👉 fondazioneinsignitiomri.it/gazzetta-ufficiale-12-09-2025