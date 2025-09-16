Guterres: stiamo assistendo alla distruzione sistematica della città di Gaza

AgenPress. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato oggi che quanto sta accadendo a Gaza è spaventoso, sottolineando che la guerra nell’enclave palestinese è inaccettabile dal punto di vista morale, politico e legale.

“Stiamo assistendo alla distruzione sistematica di Gaza City”, ha affermato, commentando l’escalation delle operazioni militari israeliane.

Antonio Guterres ha dichiarato che sarebbe disposto a incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite.