Kellogg esorta Trump ad intensificare le azioni contro l’Iran, dicendo: “Bisogna eliminarli definitivamente”

AgenPress . Il tenente generale in pensione Keith Kellogg ha esortato il presidente Donald Trump ad intensificare le azioni contro l’Iran, dicendo: “Bisogna eliminarli definitivamente”.

In un’intervista Kellogg ha suggerito al presidente di intraprendere azioni militari più aggressive contro l’Iran, tra cui la conquista dell’isola di Kharg, il principale centro di esportazione petrolifera del paese.

Dopo il fallimento dei negoziati per un potenziale accordo di pace nel fine settimana, Kellogg ha affermato che ulteriori colloqui con l’Iran difficilmente avrebbero successo.

“Non si può negoziare con questi tipi”, ha detto. “Finiteli ora, finiteli una volta per tutte, così che i vostri figli, i vostri nipoti, non dovremo preoccuparci di questo in futuro”.

Ha aggiunto: “Penso che sia ora di finirli, di finirli subito. Potremmo farlo anche economicamente. Potremmo portarli in una posizione tale da strangolarli, ed è proprio quello che devono fare.”