Mattarella a Colleferro per ricordare Willy a 5 anni dalla morte

AgenPress. Il Presidente Mattarella si è recato a Colleferro per commemorare, nel quinto anniversario della morte, Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso il 6 settembre 2020 mentre difendeva un amico durante una lite.

Al suo arrivo, il Presidente ha deposto una corona presso il Sacrario dedicato alle vittime dell’esplosione della fabbrica del tritolo del 29 gennaio 1938. Il Presidente ha, quindi, incontrato la sig.ra Lucia e Milena, mamma e sorella del giovane Willy, a Palazzo Morandi.

Al termine, si è svolta la cerimonia commemorativa in Piazza Willy nel corso della quale hanno preso la parola il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, la signora Lucia, mamma di Willy, e due studenti – Giorgia Antonelli e Vittorio De Paolis – amici di Willy che hanno portato le loro testimonianze. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella che ha poi deposto un mazzo di fiori sul monumento dedicato alla memoria di Willy.