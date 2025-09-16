Unione Naz. Consumatori: la classifica delle città più care di quest’estate

Al 1° posto Bolzano con +697 euro, al 2° posto Rimini con +661 euro, al 3° Belluno con +652

AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di agosto, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città che quest’estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +2,1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 697 euro per una famiglia media.

Medaglia d’argento per Rimini che, con +2,4% su agosto 2024, la terza inflazione più alta d’Italia dopo Cosenza, al 1° posto con +2,7%, e Belluno al 2° posto con +2,5%, ed aequo con Siena, ha un incremento di spesa annuo pari a 661 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Belluno che con +2,5% ha una spesa supplementare pari a 652 euro annui per una famiglia tipo.

Appena fuori dal podio Siena che, con un’inflazione del 2,4%, registra una stangata pari a 649 euro. Seguono Pistoia (+2,3%, +622 euro), Arezzo (+2,2% e +595 euro), al settimo posto Udine (+1,9%, +534 euro), poi Trieste (+1,9%, +534 euro). Chiudono la top ten, con 533 euro, Venezia e Roma, entrambe con un’inflazione dell’1,9%. Cosenza, con +2,7%, si colloca “solo” all’undicesimo posto con +525 euro.

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è Pisa, dove con +0,3%, l’inflazione più bassa del Paese ex aequo con Aosta, si ha un aumento annuo di 81 euro. Al secondo posto Aosta, +0,3% e un maggior costo della vita di 83 euro. Medaglia di bronzo per Campobasso (+0,5% e +118 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Benevento (+0,6%, + 133 euro), seguita da Brindisi (0,7%, +138 euro), Trapani (+0,6%, +139 euro), al settimo posto Caserta (+0,8%, +177 euro), poi Reggio Emilia (+0,7%, +193 euro) e Parma (+0,7%, +193 euro). Chiude la top ten delle migliori, con 201 euro, Cuneo (+0,8%).

In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,6%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 495 euro su base annua. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,8%, +493 euro). Al terzo posto con +483 euro, Veneto e Lazio, entrambe con un’inflazione dell’1,8%. La Puglia e la Calabria sono le regioni con la maggiore inflazione d’Italia: +2,1%.

La regione più risparmiosa è la Valle d’Aosta: +0,4% e +111 euro. In seconda posizione il Molise (+0,6%, +142 euro), in terza la Sicilia (+1,1%, +247 euro).

Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di agosto 1 Bolzano 697 2,1 2 Rimini 661 2,4 3 Belluno 652 2,5 4 Siena 649 2,4 5 Pistoia 622 2,3 6 Arezzo 595 2,2 7 Udine 534 1,9 8 Trieste 534 1,9 9 Venezia 533 1,9 9 Roma 533 1,9 11 Cosenza 525 2,7 12 Verona 524 1,9 12 Padova 524 1,9 14 Milano 522 1,7 15 Ferrara 496 1,8 16 Grosseto 487 1,8 16 Perugia 487 1,8 18 Bologna 476 1,7 19 Napoli 474 2,1 20 Bergamo 453 1,5 20 Brescia 453 1,5 22 Gorizia 452 1,7 23 Rovigo 441 1,6 24 Massa-Carrara 433 1,6 24 Lucca 433 1,6 26 Mantova 431 1,5 27 Pordenone 421 1,5 28 Siracusa 417 1,8 29 Treviso 413 1,5 29 Viterbo 413 1,5 31 Alessandria 402 1,6 ITALIA 401 1,6 32 Ascoli Piceno 399 1,8 33 Varese 393 1,3 33 Pavia 393 1,3 35 Genova 378 1,5 36 Macerata 376 1,7 37 Potenza 375 1,7 38 Trento 374 1,3 39 Cremona 363 1,2 40 Vicenza 358 1,3 40 Piacenza 358 1,3 42 Lecco 345 1,2 43 Bari 344 1,7 44 Olbia – Tempio 339 1,7 45 Torino 333 1,3 46 Como 332 1,1 47 Reggio Calabria 331 1,7 48 Ravenna 330 1,2 48 Forlì-Cesena 330 1,2 50 Cagliari 327 1,6 51 Imperia 325 1,4 52 Pescara 319 1,3 53 Avellino 309 1,4 54 Modena 303 1,1 54 Firenze 303 1,1 56 Novara 302 1,2 57 Livorno 298 1,1 58 Lodi 287 1 59 Biella 284 1,2 59 Catania 284 1,2 61 Terni 271 1 62 Vercelli 260 1,1 62 Ancona 260 1,1 64 Teramo 246 1 65 Palermo 236 1 66 Messina 232 1 67 Sassari 219 1,1 68 Catanzaro 214 1,1 69 Cuneo 201 0,8 70 Parma 193 0,7 70 Reggio Emilia 193 0,7 72 Caserta 177 0,8 73 Trapani 139 0,6 74 Brindisi 138 0,7 75 Benevento 133 0,6 76 Campobasso 118 0,5 77 Aosta 83 0,3 78 Pisa 81 0,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di agosto 1 Trentino Alto Adige 495 1,6 2 Friuli-Venezia Giulia 493 1,8 3 Veneto 483 1,8 3 Lazio 483 1,8 5 Umbria 422 1,6 6 Lombardia 413 1,4 ITALIA 401 1,6 7 Puglia 400 2,1 8 Toscana 395 1,5 9 Calabria 393 2,1 10 Campania 363 1,7 11 Liguria 360 1,5 12 Emilia-Romagna 349 1,3 13 Marche 321 1,4 14 Piemonte 318 1,3 15 Sardegna 288 1,5 16 Basilicata 277 1,3 17 Abruzzo 262 1,1 18 Sicilia 247 1,1 19 Molise 142 0,6 20 Valle d’Aosta 111 0,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat