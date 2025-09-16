Unione Naz. Consumatori: la classifica delle città più care di quest’estate

Al 1° posto Bolzano con +697 euro, al 2° posto Rimini con +661 euro, al 3° Belluno con +652
AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di agosto, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città che quest’estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita.
In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +2,1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 697 euro per una famiglia media.
Medaglia d’argento per Rimini che, con +2,4% su agosto 2024, la terza inflazione più alta d’Italia dopo Cosenza, al 1° posto con +2,7%, e Belluno al 2° posto con +2,5%, ed aequo con Siena, ha un incremento di spesa annuo pari a 661 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Belluno che con +2,5% ha una spesa supplementare pari a 652 euro annui per una famiglia tipo.
Appena fuori dal podio Siena che, con un’inflazione del 2,4%, registra una stangata pari a 649 euro. Seguono Pistoia (+2,3%, +622 euro), Arezzo (+2,2% e +595 euro), al settimo posto Udine (+1,9%, +534 euro), poi Trieste (+1,9%, +534 euro). Chiudono la top ten, con 533 euro, Venezia e Roma, entrambe con un’inflazione dell’1,9%. Cosenza, con +2,7%, si colloca “solo” all’undicesimo posto con +525 euro.
Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è Pisa, dove con +0,3%, l’inflazione più bassa del Paese ex aequo con Aosta, si ha un aumento annuo di 81 euro. Al secondo posto Aosta, +0,3% e un maggior costo della vita di 83 euro. Medaglia di bronzo per Campobasso (+0,5% e +118 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Benevento (+0,6%, + 133 euro), seguita da Brindisi (0,7%, +138 euro), Trapani (+0,6%, +139 euro), al settimo posto Caserta (+0,8%, +177 euro), poi Reggio Emilia (+0,7%, +193 euro) e Parma (+0,7%, +193 euro). Chiude la top ten delle migliori, con 201 euro, Cuneo (+0,8%).
In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,6%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 495 euro su base annua. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,8%, +493 euro). Al terzo posto con +483 euro, Veneto e Lazio, entrambe con un’inflazione dell’1,8%. La Puglia e la Calabria sono le regioni con la maggiore inflazione d’Italia: +2,1%.
La regione più risparmiosa è la Valle d’Aosta: +0,4% e +111 euro. In seconda posizione il Molise (+0,6%, +142 euro), in terza la Sicilia (+1,1%, +247 euro).
Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Città
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di agosto
1
Bolzano
697
2,1
2
Rimini
661
2,4
3
Belluno
652
2,5
4
Siena
649
2,4
5
Pistoia
622
2,3
6
Arezzo
595
2,2
7
Udine
534
1,9
8
Trieste
534
1,9
9
Venezia
533
1,9
9
Roma
533
1,9
11
Cosenza
525
2,7
12
Verona
524
1,9
12
Padova
524
1,9
14
Milano
522
1,7
15
Ferrara
496
1,8
16
Grosseto
487
1,8
16
Perugia
487
1,8
18
Bologna
476
1,7
19
Napoli
474
2,1
20
Bergamo
453
1,5
20
Brescia
453
1,5
22
Gorizia
452
1,7
23
Rovigo
441
1,6
24
Massa-Carrara
433
1,6
24
Lucca
433
1,6
26
Mantova
431
1,5
27
Pordenone
421
1,5
28
Siracusa
417
1,8
29
Treviso
413
1,5
29
Viterbo
413
1,5
31
Alessandria
402
1,6
ITALIA
401
1,6
32
Ascoli Piceno
399
1,8
33
Varese
393
1,3
33
Pavia
393
1,3
35
Genova
378
1,5
36
Macerata
376
1,7
37
Potenza
375
1,7
38
Trento
374
1,3
39
Cremona
363
1,2
40
Vicenza
358
1,3
40
Piacenza
358
1,3
42
Lecco
345
1,2
43
Bari
344
1,7
44
Olbia – Tempio
339
1,7
45
Torino
333
1,3
46
Como
332
1,1
47
Reggio Calabria
331
1,7
48
Ravenna
330
1,2
48
Forlì-Cesena
330
1,2
50
Cagliari
327
1,6
51
Imperia
325
1,4
52
Pescara
319
1,3
53
Avellino
309
1,4
54
Modena
303
1,1
54
Firenze
303
1,1
56
Novara
302
1,2
57
Livorno
298
1,1
58
Lodi
287
1
59
Biella
284
1,2
59
Catania
284
1,2
61
Terni
271
1
62
Vercelli
260
1,1
62
Ancona
260
1,1
64
Teramo
246
1
65
Palermo
236
1
66
Messina
232
1
67
Sassari
219
1,1
68
Catanzaro
214
1,1
69
Cuneo
201
0,8
70
Parma
193
0,7
70
Reggio Emilia
193
0,7
72
Caserta
177
0,8
73
Trapani
139
0,6
74
Brindisi
138
0,7
75
Benevento
133
0,6
76
Campobasso
118
0,5
77
Aosta
83
0,3
78
Pisa
81
0,3
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Regioni
Rincaro annuo per la famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di agosto
1
Trentino Alto Adige
495
1,6
2
Friuli-Venezia Giulia
493
1,8
3
Veneto
483
1,8
3
Lazio
483
1,8
5
Umbria
422
1,6
6
Lombardia
413
1,4
ITALIA
401
1,6
7
Puglia
400
2,1
8
Toscana
395
1,5
9
Calabria
393
2,1
10
Campania
363
1,7
11
Liguria
360
1,5
12
Emilia-Romagna
349
1,3
13
Marche
321
1,4
14
Piemonte
318
1,3
15
Sardegna
288
1,5
16
Basilicata
277
1,3
17
Abruzzo
262
1,1
18
Sicilia
247
1,1
19
Molise
142
0,6
20
Valle d’Aosta
111
0,4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat