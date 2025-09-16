type here...

Unione Naz. Consumatori: la classifica delle città più care di quest’estate

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

Al 1° posto Bolzano con +697 euro, al 2° posto Rimini con +661 euro, al 3° Belluno con +652

AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di agosto, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città che quest’estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +2,1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 697 euro per una famiglia media.

Medaglia d’argento per Rimini che, con +2,4% su agosto 2024, la terza inflazione più alta d’Italia dopo Cosenza, al 1° posto con +2,7%, e Belluno al 2° posto con +2,5%, ed aequo con Siena, ha un incremento di spesa annuo pari a 661 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Belluno che con +2,5% ha una spesa supplementare pari a 652 euro annui per una famiglia tipo.

Appena fuori dal podio Siena che, con un’inflazione del 2,4%, registra una stangata pari a 649 euro. Seguono Pistoia (+2,3%, +622 euro), Arezzo (+2,2% e +595 euro), al settimo posto Udine (+1,9%, +534 euro), poi Trieste (+1,9%, +534 euro). Chiudono la top ten, con 533 euro, Venezia e Roma, entrambe con un’inflazione dell’1,9%. Cosenza, con +2,7%, si colloca “solo” all’undicesimo posto con +525 euro.

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è Pisa, dove con +0,3%, l’inflazione più bassa del Paese ex aequo con Aosta, si ha un aumento annuo di 81 euro. Al secondo posto Aosta, +0,3% e un maggior costo della vita di 83 euro. Medaglia di bronzo per Campobasso (+0,5% e +118 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Benevento (+0,6%, + 133 euro), seguita da Brindisi (0,7%, +138 euro), Trapani (+0,6%, +139 euro), al settimo posto Caserta (+0,8%, +177 euro), poi Reggio Emilia (+0,7%, +193 euro) e Parma (+0,7%, +193 euro). Chiude la top ten delle migliori, con 201 euro, Cuneo (+0,8%).

In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,6%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 495 euro su base annua. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,8%, +493 euro). Al terzo posto con +483 euro, Veneto e Lazio, entrambe con un’inflazione dell’1,8%. La Puglia e la Calabria sono le regioni con la maggiore inflazione d’Italia: +2,1%.

La regione più risparmiosa è la Valle d’Aosta: +0,4% e +111 euro. In seconda posizione il Molise (+0,6%, +142 euro), in terza la Sicilia (+1,1%, +247 euro).

 Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N

Città

Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di agosto

1

Bolzano

697

2,1

2

Rimini

661

2,4

3

Belluno

652

2,5

4

Siena

649

2,4

5

Pistoia

622

2,3

6

Arezzo

595

2,2

7

Udine

534

1,9

8

Trieste

534

1,9

9

Venezia

533

1,9

9

Roma

533

1,9

11

Cosenza

525

2,7

12

Verona

524

1,9

12

Padova

524

1,9

14

Milano

522

1,7

15

Ferrara

496

1,8

16

Grosseto

487

1,8

16

Perugia

487

1,8

18

Bologna

476

1,7

19

Napoli

474

2,1

20

Bergamo

453

1,5

20

Brescia

453

1,5

22

Gorizia

452

1,7

23

Rovigo

441

1,6

24

Massa-Carrara

433

1,6

24

Lucca

433

1,6

26

Mantova

431

1,5

27

Pordenone

421

1,5

28

Siracusa

417

1,8

29

Treviso

413

1,5

29

Viterbo

413

1,5

31

Alessandria

402

1,6

 

ITALIA

401

1,6

32

Ascoli Piceno

399

1,8

33

Varese

393

1,3

33

Pavia

393

1,3

35

Genova

378

1,5

36

Macerata

376

1,7

37

Potenza

375

1,7

38

Trento

374

1,3

39

Cremona

363

1,2

40

Vicenza

358

1,3

40

Piacenza

358

1,3

42

Lecco

345

1,2

43

Bari

344

1,7

44

Olbia – Tempio

339

1,7

45

Torino

333

1,3

46

Como

332

1,1

47

Reggio Calabria

331

1,7

48

Ravenna

330

1,2

48

Forlì-Cesena

330

1,2

50

Cagliari

327

1,6

51

Imperia

325

1,4

52

Pescara

319

1,3

53

Avellino

309

1,4

54

Modena

303

1,1

54

Firenze

303

1,1

56

Novara

302

1,2

57

Livorno

298

1,1

58

Lodi

287

1

59

Biella

284

1,2

59

Catania

284

1,2

61

Terni

271

1

62

Vercelli

260

1,1

62

Ancona

260

1,1

64

Teramo

246

1

65

Palermo

236

1

66

Messina

232

1

67

Sassari

219

1,1

68

Catanzaro

214

1,1

69

Cuneo

201

0,8

70

Parma

193

0,7

70

Reggio Emilia

193

0,7

72

Caserta

177

0,8

73

Trapani

139

0,6

74

Brindisi

138

0,7

75

Benevento

133

0,6

76

Campobasso

118

0,5

77

Aosta

83

0,3

78

Pisa

81

0,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N

Regioni

Rincaro annuo per la famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di agosto

1

Trentino Alto Adige

495

1,6

2

Friuli-Venezia Giulia

493

1,8

3

Veneto

483

1,8

3

Lazio

483

1,8

5

Umbria

422

1,6

6

Lombardia

413

1,4

 

ITALIA

401

1,6

7

Puglia

400

2,1

8

Toscana

395

1,5

9

Calabria

393

2,1

10

Campania

363

1,7

11

Liguria

360

1,5

12

Emilia-Romagna

349

1,3

13

Marche

321

1,4

14

Piemonte

318

1,3

15

Sardegna

288

1,5

16

Basilicata

277

1,3

17

Abruzzo

262

1,1

18

Sicilia

247

1,1

19

Molise

142

0,6

20

Valle d’Aosta

111

0,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits