Giochi e scommesse: Codacons lancia allarme Telegram e social

AgenPress. Il Codacons lancia un allarme sulle crescenti attività illegali legate al mondo delle scommesse sportive online, con particolare riferimento ai cosiddetti «guru» delle scommesse che, attraverso canali Telegram, Instagram e altre piattaforme social, propongono pronostici e sistemi di gioco basati su false promesse di vincite certe e trasparenza assente. Questi soggetti lucrano principalmente attraverso accessi a gruppi privati a pagamento e pratiche ingannevoli, tra cui la pubblicazione selettiva delle vincite e la cancellazione dei risultati perdenti, creando false aspettative negli utenti, molti dei quali giovanissimi e vulnerabili.

Questa situazione costituisce una palese violazione della normativa nazionale vigente, che prevede l’obbligo di autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per lo svolgimento di ogni attività di gioco d’azzardo e che vieta in modo assoluto qualsiasi forma di pubblicità diretta, indiretta o occulta del gioco con vincite in denaro, come sancito dal Decreto Dignità e dal Decreto Balduzzi.

Il Codacons denuncia inoltre che questa diffusione incontrollata di contenuti irregolari espone gli utenti a un rischio elevatissimo di incorrere in perdite economiche e di sviluppare dipendenze patologiche da gioco, con gravi conseguenze sociali e personali.

L’Associazione chiede pertanto un intervento immediato e coordinato da parte delle autorità competenti – Adm, Agcm, Agcom e Polizia Postale – affinché vengano avviati controlli a tappeto, disposti provvedimenti di rimozione dei canali irregolari e applicate sanzioni significative contro i responsabili. Parallelamente, Codacons sollecita l’istituzione di un tavolo tecnico per definire nuove regole più stringenti e funzionali alla tutela dei consumatori nelle piattaforme social.