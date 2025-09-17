Mondiali Atletica 2025 a Tokyo: Furlani oro nel lungo, è il primo per l’Italia

AgenPress. Mattia Furlani, vent’anni appena compiuti, ha scritto una pagina indimenticabile per l’atletica italiana ai Mondiali 2025 a Tokyo: l’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo, diventando il primo italiano a vincere un titolo mondiale outdoor nella specialità maschile.

Furlani ha ottenuto la vittoria con la misura di 8,39 metri, che è diventato il suo nuovo primato personale.

La misura decisiva è arrivata al quinto tentativo, dopo un inizio non facile: la prima prova è stata nulla, poi qualche progresso, poi ancora un nullo nel terzo salto. Ma al momento opportuno Furlani ha tirato fuori il meglio.

E’ il primo oro per l’Italia in questi Mondiali di Tokyo. Furlani, con i suoi 20 anni, è il più giovane italiano di sempre a vincere un titolo mondiale nel salto in lungo outdoor.

È una conferma delle sue doti già emerse: nel 2025 aveva già vinto l’oro nei Mondiali indoor a Nanchino, oltre ad altre medaglie internazionali.

Dopo la gara, l’emozione era grande: “non so ancora se è reale, finché non sento l’inno non ci credo» «Un anno magico, ma è solo l’inizio». Ha ringraziato la mamma-allenatrice (Khaty Seck), la famiglia, il suo team: tutti coloro che lo hanno sostenuto.

L’impresa di Furlani non arriva dal nulla: avendo già dimostrato grande livello sia indoor che outdoor, è un atleta su cui l’Italia ha puntato molto.

Questa vittoria stimola fiducia per il futuro: con un oro mondiale outdoor nel lungo, Furlani entra nel ristretto novero degli azzurri che hanno lasciato il segno in questa disciplina, come Fiona May.