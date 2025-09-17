Nell’UE dal 2019 la violenza contro le persone transgender è aumentata

AgenPress. Secondo un rapporto pubblicato dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali la violenza e le molestie contro le persone transgender sono aumentate nell’UE e nei Balcani occidentali dal 2019, secondo cui la disinformazione è una delle cause principali del fenomeno.

Nel 2023 è stato condotto un sondaggio online in cui sono state intervistate 1.920 persone transgender in 30 paesi dell’UE e dei Balcani occidentali.

“Una persona su tre è stata aggredita fisicamente o sessualmente nei cinque anni precedenti l’indagine”, si legge nella dichiarazione che accompagna il rapporto, descrivendolo come un “gruppo estremamente emarginato”.

Inoltre ha evidenziato che si è verificato un “aumento significativo della violenza” contro le persone transgender “rispetto al 2019”, a un tasso “tre volte superiore” a quello registrato per tutti i membri della comunità LGBTQI+.

Ricerche recenti nell’UE “sottolineano che la disinformazione prende di mira principalmente i gruppi trans e transgender, di cui la maggior parte dei cittadini ha poca conoscenza”.