Salvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo

AgenPress. Matteo Salvini ha salutato l’ambasciatore russo Aleksej Paramonov ieri sera durante un ricevimento organizzato dall’ambasciata cinese in Italia, al Parco dei Principi di Roma, per celebrare le relazioni diplomatiche tra Italia e Cina.

Salvini ha commentato l’accaduto dicendo che la stretta di mano è «giusta se vuoi dialogo».

Ha aggiunto che era presente a quel ricevimento insieme ad altri ministri e parlamentari, e che tra gli invitati c’erano molti diplomatici (non solo quello russo). Ambasciatori spagnoli, italiani, ecc.

Il Pd parla di “vergogna”, chiedendo che il governo prenda le distanze e riaffermi la condanna del regime di Mosca e il sostegno all’Ucraina.

Salvini difende la sua posizione dicendo che il gesto non è altro che un saluto diplomatico, fatto “per educazione” in un contesto formale, e che non significa nessun appoggio al governo russo.

 

