Unione Naz. Consumatori su caro scuola: aumentata spesa libri del 5%

AgenPress. “Anche se per i libri scolastici stimiamo un rialzo dei prezzi medio del 2,8%, la spesa complessiva per i libri sale del 5% per colpa del ministro Valditara che quest’anno ha fatto la bella pensata di consentire alle scuole di poter sforare i tetti di spesa entro il limite del 15% contro il 10% che valeva negli anni passati. Un aumento implicito del 5% che, stando alle segnalazioni pervenute in questi giorni, la gran parte delle scuole sembra aver sfruttato, innalzando la spesa complessiva dell’intera dotazione libraria” denuncia Massimiliano Dona, presidente l’Unione Nazionale Consumatori.
“Così, ad esempio, per il liceo classico se la spesa media annua teorica fissata dal ministero è pari a 315,6 euro, per colpa dello sforamento si sale a 362,9 euro. La spesa dell’intero ciclo scolastico di 5 anni passa da 1578 euro a 1815 euro. A questo poi va aggiunto lo stratagemma dei libri facoltativi, ulteriore escamotage adottato dalle scuole per non rispettare i tetti. In terza liceo classico, dove il tetto di partenza è il più alto di tutti, pari a 389 euro, con lo sforamento del 15% si arriva a 447, a cui vanno aggiunti 120 euro di libri facoltativi per un totale di 567 euro. Se poi considera anche l’acquisto di un dizionario vanno aggiunti altri 80 euro, per un totale di 647 euro, sempre che non sia di greco, altrimenti ne vanno aggiunti 120 per una stangata complessiva pari a 687 euro” prosegue Dona.
“Chiediamo al ministro Valditara di rimediare a questo pasticcio riabbassando per il prossimo anno scolastico il tetto di sforamento al 10%, Inoltre va ripristinato il divieto di fare nuove edizioni per 5 anni in vigore fino al 2013, va azzerata l’Iva sui libri scolastici, bisogna consentire di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi, vanno rese uniformi a livello nazionale le regole sui bonus scolastici, obbligate la case editrici, in caso di ristampa, a non cambiare l’ordine delle pagine. Urge eliminare il vergognoso divieto di poter fare sconti superiori al 15% e vietata la pratica degli editori, in materia di licenze per l’editoria digitale, di impedire, una volta usato il codice digitale, di trasferire la componente online del libro a un nuovo acquirente. Un abuso che, come dichiara l’Antitrust, pregiudica il riutilizzo dei libri usati e ne deprezza il valore, oltre a creare disparità rispetto alle edizioni cartacee e a ostacolare il comodato d’uso gratuito.” conclude Dona.
Spesa
media annua con tetti
Spesa media annua con rialzo del 15%
Spesa intero ciclo con tetti
Spesa intero ciclo con rialzo del 15%
Scuola primaria (ex elementare) – SP
39,83
45,8
196,07
225,5
Scuola secondaria di primo grado (ex media) – SS1
193,39
222,4
580,75
667,9
Scuola secondaria di secondo grado (licei) – SS2
250,25
287,8
1250,43
1438,0
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati decreti ministeriali
Scuola secondaria di secondo grado
Anno I
Anno II
Anno III
Anno IV
Anno V
Spesa intero ciclo con tetti
Spesa intero ciclo con rialzo del 15%
Spesa media annua con tetti
Spesa media annua con rialzo del 15%
Liceo Classico
341
196
389
321
331
1.578
1.815
315,6
362,9
L. Scientifico
326
227
326
293
316
1.488
1.711
297,6
342,2
L. Scientifico – sc. app.
309
212
326
293
316
1.456
1.674
291,2
334,9
L. Scientifico – sportivo
309
212
326
293
316
1.456
1.674
291,2
334,9
L. Artistico
279
186
263
200
210
1.138
1.309
227,6
261,7
L. Scienze umane
326
186
316
240
252
1.320
1.518
264
303,6
L. Scienze umane – econ.-soc.
326
186
316
240
252
1.320
1.518
264
303,6
L. Made in Italy
326
186
–
–
–
512
589
102,4
117,8
L. Linguistico
341
196
316
321
331
1.505
1.731
301
346,2
L. Musicale-coreutico – sez. mus.
289
186
309
200
210
1.194
1.373
238,8
274,6
L. Musicale-coreutico – sez. cor.
269
166
309
200
210
1.154
1.327
230,8
265,4
I.T. – settore economico
324
212
293
263
230
1.322
1.520
264,4
304,1
I.T. – settore tecnologico*
341
227
316
281
240
1.405
1.616
281
323,2
I.P. agricoltura e sviluppo rurale
294
166
210
189
147
1.280
1.472
256
294,4
I.P. servizi sanità e assist. Sociale
274
150
207
189
126
946
1.088
189,2
217,6
I.P. odontotecnico
289
155
207
189
126
946
1.088
189,2
217,6
I.P. ottico
289
155
207
189
126
946
1.088
189,2
217,6
I.P. enograstr. e ospit. albergh.
319
165
202
225
136
1.047
1.204
209,4
240,8
I.P. servizi commerciali
274
165
230
189
136
994
1.143
198,8
228,6
I.P. Industria e art. Made in Italy
274
150
170
179
131
904
1.040
180,8
207,9
I.P. Manutenz. e assist. tecnica
263
145
170
179
131
888
1.021
177,6
204,2
I.P. Pesca comm. e prod. ittiche
274
150
170
179
131
904
1.040
180,8
207,9
I.P. Gestione acque e risan. amb.
274
150
170
179
131
904
1.040
180,8
207,9
I.P. Servizi cultura e spettacolo
274
150
170
179
131
904
1.040
180,8
207,9
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati decreti ministeriali