Zaccheo, da gennaio pedaggi per autostrade meno cari. Unc: ottima notizia, attendiamo nuovo sistema tariffario

AgenPress. Secondo il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, i pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati con un beneficio per l’utenza e una riduzione dei pedaggi.

“Bene, ottima notizia! Abbiamo partecipato alla consultazione pubblica, inviando nei mesi scorsi le nostre osservazioni rispetto a due importanti novità che l’Autorità dei trasporti si aggiunge a introdurre: l’aggiornamento del sistema tariffario di cui parla oggi il Dr. Zaccheo e il rimborso del pedaggio che gli utenti avranno in caso di cantieri. In entrambi i casi si tratta di due miglioramenti significativi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Auspichiamo che vengano accolti i nostri suggerimenti per potenziare ancor di più questi due provvedimenti. Abbiamo chiesto, ad esempio, che la penalità prevista nel caso i livelli qualitativi siano interiori a quelli previsti dall’Authority, salga rispetto al 2% previsto nella bozza iniziale, in modo che abbia un effetto di deterrenza e che la penalizzazione sia progressiva, con più soglie per ogni disservizio e con più percentuali di penalizzazione, per evitare che raggiunta la penalità massima del 2% non vi siano più incentivi a migliorare l’offerta” conclude Dona,