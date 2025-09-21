Centinaia di migliaia di persone sono attese al funerale di Charlie Kirk

AgenPress. L’addio pubblico a Charlie Kirk, assassinato il 10 settembre, è considerato un evento di alto profilo dai servizi segreti che si stanno preparando con il più alto livello di misure di sicurezza possibile negli Stati Uniti.

L’evento si terrà domenica alla State Farm Arena, con una capienza di 63.000 posti a sedere e sede degli Arizona Cardinals. Gli organizzatori hanno annunciato che, per chi non potrà partecipare, verrà allestito uno stadio più piccolo nelle vicinanze, dove sarà possibile seguire l’evento tramite un proiettore.

Al funerale di Charlie Kirk parteciperanno e parleranno, tra gli altri, il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy.

Anche Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk e nuova presidente dell’organizzazione conservatrice Turning Point USA, terrà un discorso di addio.

Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, è stato assassinato durante un forum di discussione giovanile presso la Utah Valley University. Tyler Robinson, 22 anni, è sospettato di aver commesso l’omicidio e l’accusa ha chiesto la pena di morte.