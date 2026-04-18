Trump: “Se non verrà raggiunto un accordo con l’Iran entro mercoledì ricominceremo a sganciare le bombe”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che potrebbe porre fine al cessate il fuoco con l’Iran se non verrà raggiunto un accordo a lungo termine entro mercoledì.

“Forse non lo prolungherò, ma il blocco resterà”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Quindi abbiamo un blocco e, sfortunatamente, dobbiamo ricominciare a sganciare bombe”.

Trump ha anche affermato che ci sono state delle “notizie piuttosto positive” riguardo all’Iran, ma non ha fornito dettagli.

“Abbiamo ricevuto delle ottime notizie 20 minuti fa, ma sembra che la situazione in Medio Oriente con l’Iran stia andando molto bene”, ha detto. “Quindi lo sapremo a breve. Mi aspetto che le cose vadano bene. Molti di questi aspetti sono stati negoziati e concordati.”

Quando gli è stato chiesto quale fosse la notizia, Trump ha risposto: “Ne sentirete parlare”.