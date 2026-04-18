Trump “Sembra che le cose stiano andando molto bene in Medio Oriente con l’Iran”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che ci sono state “alcune notizie piuttosto buone” sull’Iran, lasciando intendere che c’è ottimismo sui colloqui di pace per porre fine alla guerra in Medio Oriente.
Poche ore prima, l’Iran aveva riaperto temporaneamente lo Stretto di Hormuz in seguito a un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano. Tuttavia, le successive dichiarazioni di entrambe le parti hanno lasciato incertezze sulla rapidità con cui la navigazione potrebbe tornare alla normalità attraverso questo punto nevralgico per il traffico petrolifero globale.
Trump, parlando a bordo dell’Air Force One nella tarda serata di venerdì, si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla natura della buona notizia.
“Sembra che le cose stiano andando molto bene in Medio Oriente con l’Iran”, ha detto ai giornalisti mentre tornava a Washington da Phoenix, in Arizona. “Stiamo negoziando durante il fine settimana. Mi aspetto che le cose vadano bene. Molti di questi punti sono già stati negoziati e concordati.”
“La cosa fondamentale è che l’Iran non si doti di armi nucleari. Non si può permettere all’Iran di possedere armi nucleari, e questo prevale su tutto il resto.”