AgenPress. L’amministrazione Trump ha comunicato che intende vendere armi a Israele per un valore di circa 6 miliardi di dollari, un nuovo aumento di sostegno per l’alleato degli Stati Uniti, che si trova ad affrontare un crescente isolamento a causa della guerra a Gaza .

La proposta include una vendita da 3,8 miliardi di dollari per 30 elicotteri Apache, quasi raddoppiando le attuali scorte di Israele, e una vendita da 1,9 miliardi di dollari per 3.200 veicoli d’assalto di fanteria per l’esercito israeliano .

Le enormi vendite si verificano mentre i piani degli Stati Uniti per mediare la fine della guerra tra Israele e Hamas, che dura da quasi due anni, sono in stallo e dopo che l’attacco di Israele ai leader di Hamas a Doha, in Qatar, ha suscitato una diffusa condanna tra gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare le vendite, la cui prima notizia era stata pubblicata dal Wall Street Journal.