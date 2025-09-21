type here...

Trump: il Venezuela pagherà un prezzo incalcolabile se non riprenderà i migranti criminali

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato le autorità venezuelane di pagare una cifra incalcolabile se non accetteranno il rimpatrio dei migranti criminali che, a suo avviso, il Paese ha inviato negli Stati Uniti. Trump ha chiesto il rimpatrio immediato dei migranti.

“Vogliamo che il Venezuela accolga immediatamente tutti i prigionieri e le persone provenienti dalle strutture psichiatriche, compresi i peggiori ospedali psichiatrici del mondo, che la ‘leadership’ venezuelana ha forzatamente trasferito negli Stati Uniti. Migliaia di persone sono state gravemente ferite e persino uccise da questi ‘mostri'”, ha scritto Trump su Truth Social.

Trump sostiene da tempo che altri Paesi, tra cui il Venezuela, stanno “svuotando carceri e istituti psichiatrici” e inviando deliberatamente criminali negli Stati Uniti, sebbene non abbia ancora presentato alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Da quando è entrato in carica, ha designato per la seconda volta la gang Tren de Aragua come organizzazione terroristica e ha revocato i diritti di residenza legale a oltre 100.000 venezuelani.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits