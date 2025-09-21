Trump: il Venezuela pagherà un prezzo incalcolabile se non riprenderà i migranti criminali

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato le autorità venezuelane di pagare una cifra incalcolabile se non accetteranno il rimpatrio dei migranti criminali che, a suo avviso, il Paese ha inviato negli Stati Uniti. Trump ha chiesto il rimpatrio immediato dei migranti.

“Vogliamo che il Venezuela accolga immediatamente tutti i prigionieri e le persone provenienti dalle strutture psichiatriche, compresi i peggiori ospedali psichiatrici del mondo, che la ‘leadership’ venezuelana ha forzatamente trasferito negli Stati Uniti. Migliaia di persone sono state gravemente ferite e persino uccise da questi ‘mostri'”, ha scritto Trump su Truth Social.

Trump sostiene da tempo che altri Paesi, tra cui il Venezuela, stanno “svuotando carceri e istituti psichiatrici” e inviando deliberatamente criminali negli Stati Uniti, sebbene non abbia ancora presentato alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Da quando è entrato in carica, ha designato per la seconda volta la gang Tren de Aragua come organizzazione terroristica e ha revocato i diritti di residenza legale a oltre 100.000 venezuelani.