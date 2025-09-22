Il Presidente Mattarella inaugura l’anno scolastico a Napoli

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugura a Napoli l’anno scolastico 2025-2026, con un itinerario che toccherà le scuole dell’Istituto Penale per i minorenni di Nisida e dell’Ospedale Pediatrico Santobono – Pausilipon e l’Istituto professionale G. Rossini.

Durante la prima tappa, all’Istituto di Nisida, Mattarella, con il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e accompagnato del cantante Jovanotti, ha incontrato i ragazzi e il personale docente del laboratorio teatrale e musicale del carcere minorile. Successivamente il Capo dello Stato si recherà all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon dove si intratterrà con i giovani studenti ricoverati nella struttura sanitaria.

Al termine, il Presidente Mattarella e il Ministro Valditara, si trasferiranno all’Istituto professionale statale G. Rossini, per l’ultima tappa del “Tutti a scuola” 2025, condotta da Eleonora Daniele.

Nel corso della cerimonia – in diretta su Rai 1 – verrà presentata “La Costituzione in Shorts”, progetto realizzato dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con YouTube, alla sua seconda edizione. Sette content creator spiegheranno sette articoli della Costituzione. Brevi video, in formato short – della durata massima di 3 minuti – verranno poi pubblicati sul canale ufficiale della Presidenza della Repubblica.

Il progetto si propone di far comprendere l’attualità della Carta Costituzionale alle giovani generazioni, rendendole consapevoli nell’esercizio dei diritti civili e politici e sensibilizzandole alla partecipazione democratica alla vita del Paese.

I creator coinvolti nell’iniziativa sono: Gianluca Gazzoli, Samara Tramontana, Jacopo D’Alesio (Jakidale), Raissa (Raissa Russi) e Momo (Mohamed Ismail Bayed), Maria Bosco di Geopop, Camilla Ferrario di Will Media, Francesco Oggiano.

All’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, parteciperanno artisti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.