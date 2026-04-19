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Corteo anarchici. Meloni: “Solidarietà al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro”

Cronaca
redazione
Da redazione
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AgenPress. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito.
A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura.
E’ quanto dichiara, in una post, Giorgia Meloni.
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