Corteo anarchici. Meloni: “Solidarietà al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro”

AgenPress. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito.

A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura.

E’ quanto dichiara, in una post, Giorgia Meloni.