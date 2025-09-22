type here...

Meloni: “Indegne le immagini che arrivano da Milano”

AgenPress. Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti “pro-pal”, sedicenti “antifa”, sedicenti “pacifisti” che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine.
Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti.
Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti.
Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche.
E’ quanto dichiara sui Social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
