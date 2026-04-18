Ghalibaf (presidente parlamento iraniano): “In un’ora Trump ha fatto sette affermazioni false”

AgenPress . Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, ha criticato il presidente Donald Trump, accusandolo di aver fatto sette affermazioni “false” in un’ora.

In un post su X, Ghalibaf ha avvertito che se l’attuale blocco statunitense dovesse continuare, “lo Stretto di Hormuz non rimarrà aperto”.

“Non hanno vinto la guerra con queste menzogne, e certamente non arriveranno da nessuna parte nemmeno nei negoziati”, ha scritto.