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Ghalibaf (presidente parlamento iraniano): “In un’ora Trump ha fatto sette affermazioni false”

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AgenPress. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, ha criticato il presidente Donald Trump, accusandolo di aver fatto sette affermazioni “false” in un’ora.

In un post su X, Ghalibaf ha avvertito che se l’attuale blocco statunitense dovesse continuare, “lo Stretto di Hormuz non rimarrà aperto”.

“Non hanno vinto la guerra con queste menzogne, e certamente non arriveranno da nessuna parte nemmeno nei negoziati”, ha scritto.

Ghalibaf ha aggiunto che qualsiasi transito attraverso lo stretto richiederebbe l’autorizzazione iraniana e il rispetto delle rotte designate.

“La guerra mediatica e la manipolazione dell’opinione pubblica sono elementi importanti della guerra, e la nazione iraniana non si lascia influenzare da questi stratagemmi.”

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