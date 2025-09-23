Erdogan: “Hamas non è un’organizzazione terroristica, ma un movimento di resistenza”

AgenPress. L’Ucraina non può competere economicamente con la Russia. “Ma dobbiamo anche considerare il fatto che l’Europa la sostiene. Non credo che l’Europa manterrà i suoi aiuti economici all’Ucraina per sempre”, ha dichiarato Erdogan.

Ha osservato che questo sostegno è attualmente carente e, per questo motivo, l’Ucraina sta soffrendo. “Speriamo che questo sostegno continui”, ha aggiunto. “Allo stesso tempo, non so per quanto tempo gli Stati Uniti continueranno a fornire il loro sostegno. Non posso stimarlo”.

Quando gli è stato chiesto, durante un conferenza stampa, se pensava che la guerra sarebbe finita presto, ha risposto: “Non credo proprio che finirà”.

Ha inoltre ribadito che nella Striscia di Gaza è in corso un genocidio, di cui è responsabile il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ha affermato di non considerare Hamas un’organizzazione terroristica, ma un movimento di resistenza.