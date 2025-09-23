AgenPress. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le sue forze hanno conquistato l’insediamento di Kalinivske nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina sudorientale.

Sebbene un portavoce delle forze armate ucraine ha smentito la notizia, sottolineando che l’avanzata delle truppe russe nella zona è inferiore a quanto affermato da Mosca. L’esercito ucraino avrebbe lanciato un contrattacco in una parte della regione di Donetsk, dove infuriano gli scontri.

Tre anni e mezzo dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, le forze di Mosca controllano circa il 20% del territorio ucraino. La Russia ha annunciato l’annessione di quattro regioni ucraine – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia – sebbene le sue truppe non le controllino completamente.

la Russia è riuscita a occupare cinque villaggi nella regione di Dnipropetrovsk: Novoheorhiivka, Zaporizke, Sichneve (Yanvarske), Maliivka e Vorone. In altri sette villaggi, nonostante l’intensa pressione e i continui bombardamenti, le Forze di Difesa ucraine sono riuscite a mantenere le loro posizioni.

L’avanzata attiva russa attraverso la regione di Dnipropetrovsk è stata fermata e la situazione è stata stabilizzata”.

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, nelle ultime 24 ore si sono verificati 156 scontri sul fronte. Attualmente la Russia sta attaccando più attivamente in direzione di Pokrovsk, dove i soldati ucraini hanno respinto 49 attacchi.