type here...

INAIL: stabilizzazione personale sanitario a tempo determinato. Proclamato lo stato di agitazione

Lavoro
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Il 31 ottobre prossimo, se non ci saranno interventi da parte del governo, andranno in scadenza i contratti di 94 lavoratrici e lavoratori, tra medici e infermieri, assunti come Co.co.co. durante la pandemia e successivamente trasformati in tempi determinati”, così i Coordinatori Nazionali Inail di FP CGIL, UIL PA e USB PI.

“Ci auguriamo che all’interno del prossimo decreto sicurezza-lavoro, attualmente in fase di predisposizione al Ministero del Lavoro, sia contenuta la norma che permetterà a queste lavoratrici e lavoratori di poter essere stabilizzati a tempo indeterminato per continuare a garantire prestazioni sanitarie a infortunati e tecnopatici”, proseguono.

“A tal proposito, in attesa di conoscere i contenuti del disposto normativo e considerati i ristrettissimi tempi a disposizione, abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale delle aree sanitarie”, continuano. “Siamo fermamente intenzionati a non consentire la perdita di alcun posto di lavoro, visto anche lo stato in cui versano le nostre Aree Sanitarie, e in mancanza delle necessarie risposte saremo pronti ad avviare le procedure per la proclamazione di uno sciopero di tutto il personale a supporto della vertenza”, concludono.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits