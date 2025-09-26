Assemblea Nazioni Unite. Netanyahu parla in una sala quasi vuota: “Riconoscere la Palestina è una decisione vergognosa”

AgenPress. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi paesi occidentali. Ha definito queste decisioni vergognose che inviano al mondo un messaggio che uccidere gli ebrei paga.

“Creare uno stato palestinese a un miglio da Gerusalemme dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 è come creare uno stato di Al-Qaeda a un miglio da New York dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. (…) È pura follia, è folle, non lo faremo”, ha dichiarato Netanyahu.

Questa settimana, Francia, Regno Unito, Canada e Australia, tra gli altri, hanno riconosciuto formalmente lo Stato palestinese.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è rivolto agli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza durante il suo discorso di venerdì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, assicurando loro che Israele non li ha dimenticati e li rilascerà. Il messaggio è stato trasmesso attraverso altoparlanti installati dall’esercito nella semi-enclave palestinese.

Netanyahu ha anche inviato un messaggio ai combattenti di Hamas: deponete le armi, liberate gli ostaggi, perché se lo farete, sopravviverete, altrimenti Israele vi darà la caccia.

Netanyahu ha parlato in una sala quasi vuota.

Il Primo Ministro israeliano è stato il primo a parlare durante la sessione mattutina del dibattito generale. Diverse centinaia di diplomatici hanno lasciato l’aula dopo l’apparizione di Netanyahu sul podio. Il politico è stato accolto con fischi e grida; il moderatore ha richiamato l’ordine più volte.