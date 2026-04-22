Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche mettono fuori gioco il presidente dell’Iran Pezeshkian

AgenPress. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, il ramo d’élite delle forze armate iraniane, ha bloccato le nomine presidenziali del presidente Masoud Pezeshkian e ha eretto quello che alcune fonti hanno descritto come un cordone di sicurezza attorno alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

Secondo il rapporto, le Guardie Rivoluzionarie avrebbero di fatto assunto il controllo di funzioni statali chiave.

“Era solo questione di tempo prima che le Guardie Rivoluzionarie si facessero avanti ancora di più di quanto non abbiano fatto negli ultimi trent’anni” – ha dichiarato Behnam Ben Taleblu, direttore senior del programma sull’Iran presso la Fondazione per la Difesa delle Democrazie.

Secondo quanto riportato, Pezeshkian si trova in una “situazione di stallo politico totale” a causa dell’inasprirsi delle tensioni tra la sua amministrazione e i vertici militari. Pezeshkian ha ripetutamente richiesto un incontro urgente con Khamenei, ma non è riuscito a stabilire un contatto.

Il cambiamento segnalato potrebbe avere importanti conseguenze ben oltre i confini dell’Iran.

Secondo gli analisti, un Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche più potente significherebbe probabilmente un Iran più conflittuale, meno disposto a scendere a compromessi nei colloqui con Washington e più incline a proseguire l’escalation militare nella regione. Con i negoziati tra Stati Uniti e Iran già in fase di stallo e la crescente incertezza sulla possibilità che Teheran invii effettivamente dei negoziatori al prossimo round di colloqui, l’ascesa delle Guardie Rivoluzionarie solleva nuovi dubbi su chi prenda realmente le decisioni in Iran e se un funzionario civile possa ancora parlare a nome del regime.

“Ma è un errore presumere che si tratti di una sorta di colpo di stato”, ha affermato Ben Taleblu. “Questo è il processo in atto in Iran da anni, poiché il regime ha scelto il conflitto anziché la cooperazione e ha rafforzato le sue forze di sicurezza in ogni occasione.”

Secondo quanto riferito da fonti a Iran International, il recente tentativo di Pezeshkian di nominare un nuovo ministro dell’intelligence è fallito a seguito delle pressioni dirette del comandante delle Guardie Rivoluzionarie Ahmad Vahidi, il quale avrebbe respinto tutte le candidature proposte, incluso l’ex ministro della Difesa Hossein Dehghan.

Vahidi insistette sul fatto che, in condizioni di guerra, tutte le posizioni critiche e sensibili dovessero essere scelte e gestite direttamente dalle Guardie Rivoluzionarie fino a nuovo ordine.

Secondo gli analisti, gli ultimi sviluppi suggeriscono che le Guardie Rivoluzionarie non operano più dietro le quinte, ma stanno emergendo apertamente come la forza dominante a Teheran.