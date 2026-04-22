Giorgia Meloni replica alle accuse del conduttore televisivo russo. “Non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada”

AgenPress. Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine.

E’ quanto dichiara, in un post sui social, Giorgia Meloni.