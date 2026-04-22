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Giorgia Meloni replica alle accuse del conduttore televisivo russo. “Non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada”

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AgenPress. Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.
Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.
Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.
La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine.
E’ quanto dichiara, in un post sui social, Giorgia Meloni.
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