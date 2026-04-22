Oltre 30 nazioni si riuniranno nel Regno Unito per discutere della sicurezza dello Stretto di Hormuz

AgenPress. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa britannico, i pianificatori militari di oltre 30 nazioni si riuniranno oggi e domani presso il Quartier Generale Congiunto Permanente del Regno Unito a Londra per discutere di una missione multinazionale volta a riaprire lo Stretto di Hormuz.

Le sessioni hanno lo scopo di consolidare i progressi compiuti durante la conferenza della scorsa settimana, copresieduta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer, per coordinare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz una volta terminata la guerra.

Intervenendo al vertice, il Ministro della Difesa britannico John Healey ha affermato che lo scopo è salvaguardare la libertà di navigazione nello stretto.

“Il commercio internazionale, la sicurezza energetica e la stabilità dell’economia globale dipendono dalla libertà di navigazione”, ha affermato Healey. “Facendo leva sul nostro obiettivo comune, rafforzando il coordinamento multinazionale e pianificando un’azione collettiva efficace, possiamo contribuire a riaprire lo Stretto, stabilizzare l’economia globale e proteggere i nostri cittadini”.