AgenPress. L’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, ha avvertito che se la NATO abbattesse aerei russi che presumibilmente violano lo spazio aereo dei paesi membri dell’alleanza, ciò significherebbe guerra.

“Ci sarebbe la guerra. Cos’altro potrebbe esserci?” ha detto Meshkov rispondendo a una domanda sulla possibile risposta della Russia.

“Sono parecchi gli aerei che violano il nostro spazio aereo, accidentalmente e non accidentalmente. Nessuno li abbatte”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Meshkov ha inoltre affermato che l’Europa non ha fornito “alcuna prova materiale” che dimostri il coinvolgimento della Russia negli incidenti con i droni in Europa.

“Prima di tutto, non stiamo scherzando con nessuno. In secondo luogo, dopo che l’Occidente ci ha ingannato così tante volte, crediamo solo ai fatti concreti”, ha detto Meshkov.