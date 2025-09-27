Avvistati droni sulla più grande base militare della Danimarca

AgenPress. Dopo diversi incidenti avvenuti dall’inizio della settimana, venerdì sera, secondo la polizia, uno o due droni sono stati avvistati per diverse ore vicino e sopra la base militare di Karup, la più grande dell’aeronautica militare danese.

Polizia ed esercito stanno collaborando alle indagini sugli incidenti. “Non li abbiamo abbattuti”, ha detto il portavoce, riferendosi ai droni. Karup è la più grande base militare della Danimarca. Vi sono tutti gli elicotteri dell’Aeronautica Militare danese, così come le strutture di difesa aerea, il Centro di Addestramento dell’Aeronautica Militare e altre strutture di supporto. Anche parte dello Stato Maggiore è ospitato lì.

Le piste della base aerea di Karup sono utilizzate anche dall’aeroporto civile di Midtjylland. Quest’ultimo è stato chiuso brevemente a causa dell’avvistamento del drone.

Tuttavia, secondo la polizia, i voli civili non sono stati interessati, poiché al momento non erano previsti. A quanto pare, non è stata colpita solo la base aerea di Karup. Fonti militari hanno riferito sabato che droni sono stati avvistati presso “diverse installazioni militari” in Danimarca. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.