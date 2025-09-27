Rutelli: un monumento su sei nel mondo a rischio per cambiamenti climatici

AgenPress. “Un monumento su sei del patrimonio mondiale è a rischio a causa del cambiamento climatico, rischiamo di perdere ciò che millenni di generazioni ci hanno lasciato”: lo ha detto Francesco Rutelli, Presidente Soft Power Club, a margine dell’evento ‘Mitigare o adattarsi: strategie per il climate change’ in collaborazione con il Soft Power Club e sostenuto da Proger, in corso alla 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.

“L’utilizzo delle nuove tecnologie, insieme a dei progetti innovativi, sono le sfide decisive per tutelare il nostro patrimonio” ha aggiunto Rutelli.- “Contro il cambiamento climatico è urgente investire nell’adattamento. Tutti ci rendiamo conto che il clima è in cambiamento, ma quando interveniamo è tardi. Investire per prepararci a cambiamenti già in atto è fondamentale, crea lavoro ed è una priorità che tutti comprendono quando si trovano a pagare i danni di un’alluvione incontrollabile o di una siccità prolungata”.

“Servono infrastrutture adeguate a una sfida diversa dal passato. Che ci siano cambiamenti nel clima è evidente a tutti – ha proseguito – e che occorra investire nell’adattamento a questi cambiamenti è tanto ovvio quanto urgente”.

Durante l’evento, è intervenuto anche Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger: “Agire, pensando con presunzione di poter risolvere il problema pensando solo alla mitigazione, è stato un fallimento – ha spiegato -. L’adattamento è una necessità di sopravvivenza. Non è un piano B. L’adattamento è quello che dobbiamo fare per dare il tempo a noi tutti di fare una vera politica di mitigazione, che deve essere globale, non come quella che stiamo facendo oggi”.

Secondo Lombardi, “c’è bisogno degli ingegneri oltre che degli scienziati, perché l’ingegneria rappresenta il ponte tra cosa sappiamo e cosa facciamo” ha concluso.