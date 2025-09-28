Lavrov: “La Russia non ha intenzione di attaccare l’Europa. Qualsiasi aggressione contro il mio paese incontrerà una risposta decisa”

AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato ai leader mondiali, riuniti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che Mosca “non ha alcuna intenzione” di attaccare i paesi europei, avvertendo al contempo che “qualsiasi aggressione contro il mio paese incontrerà una risposta decisa“.

Le sue dichiarazioni giungono in un momento di crescente preoccupazione in Europa per i voli non autorizzati nello spazio aereo della NATO. I jet dell’Alleanza hanno recentemente abbattuto dei droni sulla Polonia, mentre l’Estonia ha riferito che dei caccia russi sono entrati nel suo spazio aereo e vi sono rimasti per 12 minuti.

La Russia ha negato le accuse, sostenendo che i droni non avevano preso di mira la Polonia e attribuendo la colpa della loro deviazione alla interferenza del segnale ucraino. Anche le accuse dell’Estonia di violazioni dello spazio aereo sono state respinte da Mosca. I funzionari europei, tuttavia, considerano gli incidenti come provocazioni deliberate, volte a testare la reazione della NATO.

“La Russia non ha mai avuto e non ha tali intenzioni”, ha detto Lavrov , riferendosi alle affermazioni secondo cui Mosca potrebbe attaccare i paesi della NATO.

Lavrov ha ribadito la posizione di Mosca, secondo cui rimane aperta al dialogo. “La Russia è stata e rimane aperta ai negoziati per eliminare le cause profonde del conflitto fin dall’inizio. Abbiamo ripetutamente proposto di concordare garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti”, ha affermato, accusando Kiev e gli alleati occidentali di rifiutare il dialogo.