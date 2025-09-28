type here...

Lavrov: “La Russia non ha intenzione di attaccare l’Europa. Qualsiasi aggressione contro il mio paese incontrerà una risposta decisa”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato ai leader mondiali, riuniti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che Mosca “non ha alcuna intenzione” di attaccare i paesi europei, avvertendo al contempo che “qualsiasi aggressione contro il mio paese incontrerà una risposta decisa“.

Le sue dichiarazioni giungono in un momento di crescente preoccupazione in Europa per i voli non autorizzati nello spazio aereo della NATO. I jet dell’Alleanza hanno recentemente abbattuto dei droni sulla Polonia, mentre l’Estonia ha riferito che dei caccia russi sono entrati nel suo spazio aereo e vi sono rimasti per 12 minuti.

La Russia ha negato le accuse, sostenendo che i droni non avevano preso di mira la Polonia e attribuendo la colpa della loro deviazione alla interferenza del segnale ucraino. Anche le accuse dell’Estonia di violazioni dello spazio aereo sono state respinte da Mosca. I funzionari europei, tuttavia, considerano gli incidenti come provocazioni deliberate, volte a testare la reazione della NATO.

“La Russia non ha mai avuto e non ha tali intenzioni”, ha detto Lavrov , riferendosi alle affermazioni secondo cui Mosca potrebbe attaccare i paesi della NATO. 

Lavrov ha ribadito la posizione di Mosca, secondo cui rimane aperta al dialogo. “La Russia è stata e rimane aperta ai negoziati per eliminare le cause profonde del conflitto fin dall’inizio. Abbiamo ripetutamente proposto di concordare garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti”, ha affermato, accusando Kiev e gli alleati occidentali di rifiutare il dialogo.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits