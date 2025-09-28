type here...

Mattarella in visita ufficiale dal 28 al 30 settembre in Kazakhstan

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
foto di archivio
- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita ufficiale nella Repubblica del Kazakhstan dal 28 al 30 settembre.

Lunedì 29, il Presidente Mattarella sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. Al termine dei colloqui i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

Mattarella si trasferirà, quindi, al Senato dove avrà un incontro con il Presidente del Senato, Maulen Ashimbayev. Nel pomeriggio incontrerà la collettività italiana.

Il 30 settembre mattina, il Capo dello Stato parlerà alla Scuola nazionale per la Pubblica Amministrazione di Astana e visiterà il parco tecnologico IT-HUB che ospita oltre 1.400 aziende tecnologiche e numerose startup.

Partirà, quindi, per Baku per la visita ufficiale nella Repubblica dell’Azerbaigian (dal 30 settembre al 1° ottobre).

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits