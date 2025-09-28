Sgarbi, la figlia Evelina: “Quello che dice mio padre è tutto falso. Probabilmente è mal informato o mal consigliato”

AgenPress. Mi hanno offerto 100.000 euro per fare il grande Fratello? FALSO! Nessuno mi ha mai proposto nulla, al di là del fatto che avessi deciso o no di partecipare.

Mio padre mi ha comprato una borsa Dior da 2800 euro? FALSO! Mi e’ stata regalata dal Direttore di Dior e lui non ha pagato nulla ed è veramente triste che rinfacci un regalo, che peraltro non mi ha fatto. Ho gli screenshot per dimostrarlo.

Mio padre mi mantiene e sostiene solertemente? Devo ancora percepire 33.000 euro di alimenti arretrati nonostante richieste e pignoramenti e non ha pagato le mie rette universitarie dopo avermi autorizzato ad iscrivermi, motivo per cui ho dovuto interrompere gli studi che avevo scelto, che erano purtroppo solo in ambito privato.

Tutto ciò che oggi viene forse messo in bocca a mio padre è falso. E mi dispiace che un uomo del suo talento, della sua intelligenza e genialità sia così mal consigliato e, mi viene proprio da pensare, mal gestito.

Tutte queste falsità meschine mi rattristano, ancor di più in quanto figlia di un uomo che ha avuto sempre come parametri di vita il bello e il giusto, facendo battaglie sempre a viso aperto e con assoluta onestà intellettuale per amore della verità. Non lo riconosco più.