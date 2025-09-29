Afghanistan. I Talebani tagliano la fibra ottica per combattere il decadimento morale

AgenPress. Oggi in Afghanistan si è verificato un blackout generale delle telecomunicazioni, poche settimane dopo che le autorità talebane hanno iniziato a tagliare le connessioni in fibra ottica in molte province del Paese per impedire “la liberazione della morale”.

I talebani hanno iniziato a limitare l’accesso a internet all’inizio di questo mese, interrompendo la connessione ad alta velocità in molte aree. Seguendo le loro istruzioni, le connessioni in fibra ottica sono state completamente vietate nella provincia di Balkh. La misura è stata adottata “per prevenire la corruzione” e misure simili saranno implementate in tutto il Paese.

Nel 2024, Kabul decantava i vantaggi della rete in fibra ottica lunga 9.350 chilometri, in gran parte costruita dai governi precedenti con il sostegno degli Stati Uniti, e all’epoca sosteneva che fosse una “priorità” per le autorità aiutare il Paese a uscire dalla povertà e a raggiungere il resto del mondo.

Dopo essere tornati al potere nel 2021, i talebani hanno imposto una serie di divieti, basati sulla loro interpretazione della legge islamica.