type here...

Elezioni Moldavia. Tusk: “Impedito alla Russia di prendere il controllo dell’intera regione”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha elogiato il “coraggio della nazione moldava e di Maia Sandu”. Con la loro elezione, “non solo hanno salvato la democrazia e mantenuto la rotta verso l’Europa, ma hanno anche impedito alla Russia di prendere il controllo dell’intera regione”, ha dichiarato Tusk.

Il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato sul servizio online X che nemmeno i “disperati tentativi di influenza dall’estero” sono riusciti a dissuadere il popolo moldavo dallo scegliere la democrazia e la libertà.

Anche il capo della delegazione UE di SPÖ, Andreas Schieder, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati elettorali in Moldavia: “Con queste elezioni, la Moldavia ha dimostrato qual è il suo posto: in Europa. Nonostante la massiccia influenza russa, le campagne di disinformazione, l’acquisto di voti e l’uso di eserciti di troll, la Moldavia ha dimostrato coraggio e volontà democratica. Ora spetta all’UE continuare a sostenere con determinazione la Moldavia, perché una Moldavia filoeuropea è anche un pilastro indispensabile dell’architettura di sicurezza europea”.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits