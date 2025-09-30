Maduro firma un “decreto per le minacce esterne” nel caso in cui gli Stati Uniti osino portare avanti un’aggressione contro il Venezuela

AgenPress. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha firmato un “decreto per le minacce esterne” che “entra in vigore immediatamente in caso di aggressione contro il Paese”- ha dichiarato la vicepresidente Delcy Rodriguez durante un incontro con il corpo diplomatico a Caracas.

Ha spiegato che il decreto conferisce al capo dello Stato “poteri speciali per agire nel campo della difesa e della sicurezza del Paese nel caso in cui gli Stati Uniti osino portare avanti un’aggressione contro il Venezuela, nei pressi del quale questo Paese nordamericano sta schierando le sue forze militari allo scopo – come sostiene l’amministrazione di Donald Trump – di combattere il narcotraffico, ma che mirano a cambiare il governo in Venezuela”.

“Ciò che il governo degli Stati Uniti sta facendo contro il Venezuela costituisce una minaccia proibita dalla Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato Delcy Rodriguez.

Durante un incontro con il corpo diplomatico Rodriguez ha annunciato che il decreto “entra in vigore immediatamente se le forze armate degli Stati Uniti osano portare a termine un attacco”.