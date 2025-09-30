type here...

Merz: “L’Europa non è in guerra, ma non siamo nemmeno più in pace con la Russia”

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che “l’Europa non è in guerra, ma non è più in pace” con la Russia. Ha ribadito il suo sostegno alla proposta di sbloccare i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina.

“Vorrei esprimerlo con una frase che a prima vista potrebbe sembrare un po’ scioccante… non siamo in guerra, ma non siamo nemmeno più in pace con la Russia”, ha detto Merz durante una conferenza stampa a Duesseldorf.

La guerra della Russia è “una guerra contro la nostra democrazia, una guerra contro la nostra libertà”, ha aggiunto Merz. Ha anche sottolineato che l’intenzione di Mosca è quella di minare l’unità dell’Unione Europea.

Il cancelliere ha fatto riferimento al suo precedente sostegno al piano dell’UE per sbloccare i beni russi congelati per finanziare la spesa per la difesa ucraina, affermando che ciò potrebbe essere sufficiente a sostenere militarmente l’Ucraina per tre-cinque anni.

Secondo il Cancelliere, col tempo, continuare la guerra diventerà economicamente impossibile per la Russia.

