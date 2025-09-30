MITUR: dal WTTC Global Summit arrivano 8 miliardi di investimenti in Italia

AgenPress. 8 miliardi di euro di investimenti in Italia: questi sono i primi effetti concreti del primo WTTC Global Summit nella storia a essere ospitato nel Belpaese. Si tratta del più massiccio investimento mai portato in una Nazione dal WTTC. Un successo per il turismo e per l’Italia intera.

Tra i principali risultati dell’evento, infatti, c’è la decisione di alcuni membri e CEO di grandi aziende di unirsi e collaborare per effettuare importanti investimenti nella nostra Nazione. Una scelta che dimostra la fiducia degli operatori globali nel potenziale e nell’attrattività dell’Italia, nonché nella capacità del Summit di fungere da catalizzatore per nuove opportunità di crescita, occupazione e sviluppo economico.

“È un’opportunità unica per continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo del settore e di una Nazione che riconferma, così, un’ineguagliabile forza attrattiva e una straordinaria capacità di far innamorare il mondo intero – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Questi investimenti si tradurranno anche nella creazione di posti di lavoro, a conferma di come il turismo sia un potente ascensore sociale per le nuove generazioni. Questo – conclude il ministro – è anche il risultato della stabilità e dell’affidabilità che l’Italia ha riacquisito grazie al lavoro del Governo Meloni, che ha restituito credibilità e prestigio internazionale all’intera Nazione”.