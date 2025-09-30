Zelensky: “In Europa uno scudo di difesa aerea congiunto per proteggersi dalle minacce provenienti dalla Russia”

AgenPress. L’Ucraina vorrebbe costruire uno scudo di difesa aerea congiunto insieme ai suoi partner europei per proteggersi dalle minacce provenienti dalla Russia, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un discorso online al Warsaw Security Forum.

“L’Ucraina propone a tutti i propri partner di costruire uno scudo comune e pienamente affidabile contro le minacce aeree russe”. “È possibile. L’Ucraina può contrastare tutti i tipi di droni e missili russi e, se agiamo insieme avremo armi sufficienti e le capacità produttive adeguate”.