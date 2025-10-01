type here...

Florida. Un uomo di 64 anni condannato a morte tramite iniezione letale

AgenPress. Un uomo di 64 anni è stato condannato a morte per l’omicidio di due persone avvenuto nel 1990.

L’esecuzione, tramite iniezione letale, è stata la tredicesima in Florida quest’anno. Negli Stati Uniti si sono verificate 34 condannati a morte: 28 tramite iniezione letale, quattro tramite inalazione di azoto e due tramite fucilazione (entrambe in Carolina del Sud).

La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 stati degli Stati Uniti. In altri tre (California, Oregon e Pennsylvania) è in vigore una moratoria sulla sua applicazione, per ordine dei rispettivi governatori.

