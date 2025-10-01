Primo shutdown. Il governo degli Stati Uniti chiude i battenti

AgenPress. Il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente chiuso i battenti a mezzanotte dopo che il Congresso e la Casa Bianca non sono riusciti a raggiungere un accordo su come estendere i finanziamenti federali.

Il Partito Repubblicano del presidente Donald Trump controlla entrambe le Camere del Congresso, ma ha bisogno del sostegno democratico per approvare un disegno di legge al Senato, dove sono richiesti 60 voti. E i due partiti non sono riusciti a elaborare un disegno di legge bipartisan, con il Senato che ha respinto sia una proposta repubblicana che una democratica poche ore prima della scadenza dello shutdown.

Si tratta del primo shutdown governativo dal 2018.

I dipendenti federali non saranno retribuiti per tutta la durata della chiusura, mentre i membri del Congresso e Trump continueranno a ricevere i loro stipendi. Circa 750.000 dipendenti saranno sospesi dal lavoro ogni giorno, mentre altri che svolgono lavori essenziali, come gli agenti della Transportation Security Administration, i controllori del traffico aereo, gli agenti delle forze dell’ordine federali e i membri delle forze armate, saranno costretti a lavorare senza stipendio.

Secondo la legge federale, tutti loro riceveranno gli arretrati alla riapertura del governo, anche per il periodo in cui alcuni non hanno lavorato.