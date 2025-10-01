Terremoto nelle Filippine: oltre 60 morti e 150 feriti

AgenPress. Si stima che circa 60 persone siano morte a causa di questo terremoto e più di 150 persone sono rimaste ferite. L’epicentro del terremoto di magnitudo 6,9 è stato localizzato a circa 21 chilometri a nord-est di Bogo, una città costiera di circa 90.000 abitanti. L’ipocentro del sisma è stato registrato a una profondità di 5 chilometri.

Le forti scosse hanno danneggiato edifici, tra cui una chiesa di oltre 100 anni, e strade, e hanno causato interruzioni di corrente in alcune città. Finora sono state registrate più di 700 scosse di assestamento.

Con una popolazione di 3,4 milioni di persone, la provincia di Cebu è una delle destinazioni turistiche più popolari delle Filippine. Secondo i media locali, l’aeroporto internazionale di Mactan-Cebu, il secondo più grande del Paese, è aperto.

Dopo il terremoto, l’ufficio sismologico locale ha lanciato l’allarme per una possibile “lieve perturbazione del livello del mare” e ha esortato i residenti delle isole centrali di Leyte, Cebu e Biliran a “stare lontani dalla spiaggia e a non recarsi sulla costa”.

Le Filippine e l’Indonesia si trovano nella cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una zona soggetta a frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche. Questa zona contiene un gran numero di fosse oceaniche, archi insulari e vulcani attivi. Circa il 90% di tutti i terremoti mondiali si verifica in questa zona.