type here...

Fondazione Insigniti OMRI, tra cultura, istituzioni e convivialità per rafforzare l’impegno al servizio del Paese”

Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

Celebrare il secondo anniversario della costituzione della Fondazione Insigniti OMRI, condividendo quattro giorni intensi tra incontri istituzionali, visite culturali e momenti conviviali, ha permesso di rafforzare il senso di appartenenza a una comunità viva e impegnata.

AgenPress. L’esperienza in Puglia ha dato volto e voce ai tanti servitori del Paese che fanno parte della Fondazione, trasformando i nomi in presenze familiari e riconoscibili, capaci di confrontarsi con apertura e competenza sui temi della missione fondativa.

Un momento conviviale particolarmente emozionante si è svolto a bordo della nave Andrea Doria, a seguito di un importante incontro istituzionale tenutosi nell’auditorium della base navale con l’Ammiraglio Andrea Petroni, Comandante della Seconda Divisione Navale, e a bordo della stessa nave con l’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, che ha accolto la delegazione portando anche i saluti del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Enrico Credendino. Entrambi gli interventi si sono concentrati sull’attività della Marina Militare e sulle sue sfide attuali. La serata è poi proseguita con una cena che ha rappresentato non solo un’occasione di approfondimento sul mondo della Marina al servizio del Paese, ma anche un autentico spazio di dialogo e confronto tra i partecipanti.

Non sono mancati i momenti conviviali, ospitati in luoghi simbolici del territorio – dalle masserie Francesca di Crispiano e Cappella di Martina Franca, al ristorante Il Sagittario di Martina Franca, fino al porto turistico Molo Sant’Eligio di Taranto – che hanno permesso di conoscere e apprezzare l’eccellenza enogastronomica pugliese. Ma non solo: questi spazi di condivisione si sono rivelati veri e propri laboratori di confronto, in cui i partecipanti hanno preso la parola per offrire contributi culturali, scientifici e professionali sui temi della missione fondativa.

In un clima di dialogo aperto e costruttivo, i saperi si sono intrecciati ai sapori, rafforzando la rete di relazioni tra gli insigniti e generando un prezioso patrimonio comune, utile ad alimentare progetti, visioni e nuove prospettive di servizio al Paese.

Un anniversario, dunque, non solo celebrativo, ma generativo: capace di nutrire legami, far circolare idee e rafforzare l’impegno condiviso al servizio del Paese.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits