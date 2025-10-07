Sgarbi, Avv. Iacobbi a Rossi (RAI): “Venier, Matano e Balino non imparziali”

Il legale di Evelina Sgarbi, avvocato Lorenzo Iacobbi, ha inviato il 5 Ottobre all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, ai membri del Cda Rai e ai componenti della Commissione di Vigilanza Rai una lettera di protesta per stigmatizzare la mancata imparzialità del servizio pubblico radiotelevisivo nei confronti della sua assistita in particolare nelle trasmissioni condotte da Matano, Venier e Balivo.

AgenPress. “Si assiste ad una parziale, univoca, distorta e, in alcuni casi, denigratoria ricostruzione dei fatti offerta dagli opinionisti di turno invitati, senza mai, e sottolineo MAI, garantire un contraddittorio attraverso la presenza in studio della sig.ra Evelina Sgarbi e/o dello scrivente difensore; mi riferisco a trasmissioni di recente andate in onda quali “La vita in diretta” condotto da Alberto Matano, “La volta buona” condotto da Caterina Balivo per finire all’ultima puntata di “Domenica in” condotto da Mara Venier, all’interno delle quali è stata trattata la vicenda giudiziaria che sarà discussa dinanzi al Giudice Tutelare di Roma il prossimo 28 ottobre.

Tale condotta si pone in palese contrasto con il principio di imparzialità della notizia che, nel

contesto del servizio pubblico, deve essere presentata in modo equidistante da tutti gli interessi in gioco, senza favoritismi o discriminazioni, ma agendo nell’interesse pubblico e basando le decisioni su criteri oggettivi e razionali.

Questo principio, sancito dall’articolo 97 della Costituzione italiana e più volte richiamato

pubblicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assicura che i contenuti informativi siano presentati in modo equilibrato, garantendo ai cittadini la possibilità di formarsi un’opinione autonoma e scevra da condizionamenti; ciò che sta garantendo il gruppo Mediaset che, nella fattispecie, sta svolgendo correttamente il ruolo di servizio pubblico.

Al contrario, purtroppo, di quanto stiano offrendo alcuni programmi in RAI, la cui condotta, stante l’impossibilità per il sottoscritto e la mia assistita di esporre in presenza le ragioni dell’iniziativa giudiziaria, sta alimentando una campagna di odio mediatico sui social media che mina l’immagine e l’onorabilità di Evelina Sgarbi, rischiando anche di comprometterne la sua incolumità fisica in considerazione delle minacce che sta ricevendo.

Per quanto sopra, riservandomi, nelle Sedi opportune, di agire nei confronti di chi, a mezzo stampa, anche attraverso i canali RAI, diffama e calunnia la sig.ra Evelina Sgarbi, Vi diffido dal proseguire sulla linea editoriale sopra lamentata e, nel contempo, Vi chiedo, sin da subito, la garanzia di un contraddittorio nei prossimi spazi televisivi dedicati al caso, con la presenza in studio del sottoscritto e della mia assistita. Tanto Vi dovevo e porgo distinti saluti – Avv. Lorenzo Iacobbi